الجزائر.. التحقيق في حادثة تدافع الجماهير على حفل ”سولكينغ“

أعلن المدعي العام لمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الجمعة، عن حصيلة نهائية لضحايا حفل المغني العالمي ”سولكينغ“، والتي بلغت 5 قتلى بينهم فتاة لم تتجاوز 13 عامًا.

وقرر المدعي العام، وفق بيان، فتح تحقيقات قضائية في حادثة التدافع التي شهدها ملعب 20 أوت، بالعاصمة الجزائرية، لغرض كشف ملابسات الواقعة.

في سياق متصل، وجهت الحكومة الجزائرية تعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا في الحفل الذي أقيم ليل الخميس/الجمعة، وحضره نحو 20 ألف متفرج لحفل أقيم على ملعب لكرة القدم يتسع لنحو 30 ألف متفرج.

وقرر الفنان الجزائري المغترب صرف نسبة من دخل الحفل الفني لصالح جمعيات خيرية، ومستشفيات رعاية الأطفال، في خطوة استحسنتها الجماهير، قبل أن يتحول الحفل إلى مأساة.

وعبر ”سولكينغ“ على صفحته بالانستغرام عن سعادته بالعودة إلى الجزائر بعد غياب دام 5 سنوات في فرنسا، واعدًا جمهوره في كامل التراب الجزائري بإحياء حفلات أخرى، فيما أشعل خصومه حملة مناوئة ضده.