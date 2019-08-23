بينهم شقيقه.. انتحار تونسي تعرض لاعتداء جنسي من قبل 3 شبان

باشر القضاء التونسي التحقيق في واقعة إقدام شاب يبلغ من العمر 21 عامًا على حرق نفسه في محافظة باجة شمال غربي البلاد، بعد تعرضه لاعتداءات جنسية من قبل 3 شبان، بينهم شقيقه.

وأوقفت شرطة المحافظة الشبان الثلاثة، أحدهم شقيقه من الأب ويكبره سنًا، وآخر مستشار بالمجلس البلدي للمحافظة، بعد أن قام الشاب المنتحر بنشر تسجيل فيديو قبل وفاته اتهم فيه الشبان الثلاثة بالاعتداء عليه جنسيًا منذ أن كان عمره 12 عامًا.

وحسب ما نقلته قناة ”نسمة“ التونسية، فإن شقيق القتيل اعترف بما نسب إليه، في حين أصرّ المستشار البلدي على الإنكار، واستند قرار إيقافه بعد وجود رسائل مرسلة تم ضبطها على هاتف الشاب القتيل.

وكشفت آخر دراسة للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية عن ارتفاع معدلات الجريمة في تونس، معتبرة أن ارتفاع معدل الجريمة تزامن مع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع نسب الاستثمار والتنمية.