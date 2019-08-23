إندونيسيا تعلن عودة سجناء هربوا خلال أعمال شغب طواعية إلى سجنهم

أعلنت إندونيسيا أن نحو 270 سجينًا من أصل 500 فروا من سجنهم أثناء حرقه خلال أعمال شغب الإثنين الماضي، في مدينة سورونغ في إقليم بابوا الغربي، قد عادوا طواعية.

وقال المتحدث باسم سجن سورونغ، إيلي يوزار اليوم الجمعة، إن السجناء الذين من بينهم مدانون بجرائم قتل، عادوا طوعًا إلى سجنهم.

وأضاف، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنهم ”هربوا من مبنى السجن، لحماية أنفسهم، خلال حرقه من متظاهرين، وبعد عودتهم يساعدون الآن في إعادة ترميمه“.

وكانت السلطات في إندونيسيا قد نشرت فرق البحث في جميع أنحاء مدينة سورونغ، للعثور على السجناء الهاربين، واتصلت بأسرهم لمساعدتهم على إيجادهم.

وتشهد إندونيسيا مظاهرات متواصلة منذ الإثنين الماضي، على خلفية ما اعتبر ”إساءة“ لطلبة من إقليم بابوا في حادثتين منفصلتين شرق جزيرة جاوا الأسبوع الماضي، تحولت إلى أعمال شغب وحرق للمباني والمؤسسات العامة والأسواق، وشملت مدن مانوكواري وجايا بورا وسورونغ وميميكا ونابيري وياهوكيمو.

وفي محاولة لمنع التصعيد وللتقليل من انتشار رسائل التحريض، قطعت السلطات الإندونيسية الاتصالات والإنترنت في المنطقة.