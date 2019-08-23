حرائق ضخمة تلتهم غابات شمال غرب إيران (صور)

اندلعت حرائق ضخمة في غابات منطقة ”أرسباران“ الشهيرة التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران، فيما أرسلت وزارة الدفاع طائرات للمشاركة في إخماد الحرائق.

وذكرت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، أن ”حرائق كبيرة تلتهم غابات منطقة أرسباران الشهيرة“، وأن ”وزير الدفاع العميد أمير حاتمي أمر الوزارة بدعم جهود طيران الهلال الأحمر والقوات الجوية من أجل المشاركة في إخماد الحرائق“.

وأضافت أن ”وزارة الدفاع أرسلت 3 طائرات هليكوبتر للمشاركة في إخماد الحرائق“، مبينة أن ”الحرائق اندلعت في وقت متأخر من مساء يوم (أمس) الخميس“.

وغابات أراسباران هي واحدة من أكثر الغابات قيمة في شمال شرق أذربيجان ومقاطعتي أردبيل بمساحة 6 آلاف هكتار، ويبلغ ارتفاع قمة جبالها 3149 مترًا، وتغطي المراعي الخضراء كافة سفوح تلك الجبال خلال فصل الصيف.