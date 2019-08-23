التحقيق في اختفاء فتاة سعودية بظروف غامضة

تحقق الأجهزة الأمنية في حائل في المملكة العربية السعودية بواقعة اختفاء فتاة مواطنة (23 عامًا) بشكل غامض من من منزل ذويها، فجر الثلاثاء الماضي.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن امرأة وابنتها كانتا تتسوقان بأحد المولات في حائل، بعد أن قدمتا مع رب الأسرة من إحدى قرى حائل، واستأذنت الفتاة والدتها للذهاب إلى أحد المحلات في المول، إلا أنها تأخرت لأكثر من نصف ساعة، ثم عادت بعدها، وهي تحمل كيسًا، وعادوا بعدها إلى قريتهم.

وخلال الطريق سألت الفتاة والدتها عن كيف يكون المنزل في حال غيابها، إلا أن والدتها لم تعِر أهمية كبيرة للسؤال، لكن عند الفجر كانت الفتاة قد اختفت، ومعها الكيس الذي كانت تحمله من المول.

وأبلغ والدها الجهات الأمنية، التي قامت بمراجعة كاميرات المول، إلا أنه وبسبب صيانة في المول، تعطلت الكاميرات.

ونفت عائلة الفتاة تعرضها لأي نوع من أنواع العنف، مؤكدين أنها كانت تعيش حياة مدللة، ولم يلحظ على سلوكها أي تغير.