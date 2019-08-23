الجزائر.. وفاة 5 وإصابة 20 في تدافع خلال حفل لنجم الراب ”سولكينغ“

لقي 5 أشخاص على الأقل، حتفهم، ليل الخميس، في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبدالرؤوف، في العاصمة الجزائرية، بحسب مصدر صحي.

وقالت مصادر محلية إن ”تدافع الجماهير تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين“.

وأضافت المصادر أن ”سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان لنقل المصابين، فيما تواجد المدعي العام بقضاء الجزائر العاصمة، في الموقع لمعاينة الوضع، ثم توجه إلى المستشفى المركزي (مصطفى باشا) للاطمئنان على المصابين“.

ولم تصدر بلاغات رسمية من المنظمين أو مصالح الأمن الوطني والدفاع المدني الجزائري، وسط تعزيزات أمنية مشددة في محيط الحفل.

وحضر الحفل الذي أقيم في ملعب ”20 أوت“ بالعاصمة، نحو 20 ألف متفرج.

وعلى غير العادة، بث التلفزيون الجزائري الرسمي حفل نجم الراب.

وكان الفنان الجزائري المقيم في فرنسا، قرر صرف نسبة من دخل الحفل الفني لفائدة جمعيات خيرية، ومستشفيات رعاية الأطفال، في خطوة لقيت استحسان الجماهير.

وعبر ”سولكينغ“ على صفحته في إنستغرام، عن ”سعادته بالعودة إلى الجزائر بعد غياب دام 5 سنوات في فرنسا“، واعدًا جمهوره بإحياء حفلات أخرى.