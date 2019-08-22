وفاة مضيفة ثانية في حادثة ”حافلة الخطوط السعودية“

قالت مصادر سعودية، اليوم الخميس، إن مضيفة ثانية (تونسية الجنسية)، توفيت متأثرة بإصابتها، عقب حادث السير الذي وقع أمس الأربعاء، لحافلة مضيفات الخطوط السعودية، وفق صحيفة ”عاجل“ المحلية.

وكانت الحافلة تقل المضيفات من مقر سكنهن إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض، تمهيدًا للسفر إلى باريس، بينما وقع فيه الحادث.

ولقيت أمس، مضيفة فلبينية مصرعها فور وقوع الحادث، فيما أصيب 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة، كما أصيب قائد الحافلة بإصابات خطيرة.

وأكدت شركة الخطوط السعودية الحادثة بالقول: ”تعرضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات“.