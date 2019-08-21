إطلاق نار على فريق مغني الراب الفرنسي بوبا بموقع تصوير أغنية جديدة

تعرض الفريق الذي يعمل على تصوير الفيديو كليب الجديد لمغني الراب الفرنسي بوبا، لاعتداء من قبل مجهولين، قاموا بضربهم وإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ونجاة بوبا، الذي غادر مكان التصوير قبل بضع دقائق من الحادث.

وعثرت الشرطة على بوبا بعدها بأحد المحلات التجارية في باريس.

وقال مصدر مقرب من الواقعة لصحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية: ”لا ندري إذا ما كان بوبا ضحية أو له يد في الموضوع، نحن نعلم أنه ليس من طبعه أن يسامح في ثأره“، في تلميح إلى صراعه الدائم مع منافسه المغني كاريس.

وحدثت الواقعة ليلة الثلاثاء-الأربعاء ببلدة أولناي- سو- بوا شمال فرنسا، عندما وصل 10 أشخاص على متن 5 سيارات الساعة الثانية عشرة، مسلحين بعصي البيس بول والأسلحة النارية، بحسب المصدر نفسه، فقاموا بضرب الموجودين وإطلاق النار عليهم.

وأصيب أحد سكان المنطقة، ويبلغ من العمر 36 عامًا، بأربع رصاصات في قدميه، وتم نقله إلى المستشفى، كما أصيب أحد التقنيين ومخرج الفيديو كليب، لكن حياتهم وحالتهم العامة متوسطة، وقامت النيابة بفتح تحقيق في الواقعة.

ويعرف العالم بقصة الصراع الدائم بين مغنيي الراب الفرنسيين كاريس وبوبا بعد انتشار صور العراك العنيف الذي دار بينهما ومرافقيهما في مطار أورلي في أغسطس/ آب 2018، وتم اعتقالهما بسبب ذلك وتقديمهما للقضاء.

ثم أعلن عن إجراء مباراة بينهما في الفنون الحربية بسويسرا في 16 من أغسطس/ آب الجاري، لكن السلطات السويسرية ألغت التصريح بعد ذلك، ويجهل لغاية الآن ما إذا كان للأمر علاقة بالاعتداء على فريق بوبا.