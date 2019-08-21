أم تقتل طفلها لأنه طلب العودة للمنزل

قتلت أم روسية طفلها، بعد توسله بأن تترك حفلة كانت تشارك فيها عند أحد الأصدقاء، والعودة به إلى المنزل، شمال العاصمة الروسية موسكو، وفق ما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن ”الأم آنا شيشكينا 29 عامًا، من بلدة كيروف شمال العاصمة الروسية موسكو، أرملة ولديها طفلان، وبينما كانت تحتفل عند أحد أصدقائها، ألحّ عليها طفلها بالتوقف عن الاحتفال، والعودة إلى منزلهما، ما دفع الأم التي كانت ثملة إلى سحب سكين كانت موجودة أسفل مائدة، وطعنته بخاصرته ثماني طعنات، حتى الموت“.

وعندما أعادت الأم تمثيل جريمتها أمام لجنة التحقيق في روسيا، اعترفت أنها كانت تصطحب طفلها ذا العامين، في احتفال عند أحد الأصدقاء، وتركت ابنها الأكبر عند جده، وقد احتجزت الشرطة الأم، بينما نقلت ابنها الأكبر إلى مركز رعاية.