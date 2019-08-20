وفاة شاب من بدون الكويت بعد عامين على حرق نفسه أمام مركز أمني

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الشاب ”البدون“ عبدالعزيز سالم حميد الشمري الذي أقدم منذ عامين على حرق نفسه أمام مركز أمن منطقة النعيم في محافظة الجهراء في محاولة انتحار فشلت بعد أن نجح رجال الأمن في إطفاء النيران وإسعافه للمستشفى.

وقال النشطاء إن الشاب عبدالعزيز توفي اليوم الثلاثاء، وقد تم دفنه في مقبرة الجهراء بعد صلاة العصر، دون توضيح أسباب الوفاة، مؤكدين أنه لم يكن مسجونًا، وسط تداول صورة لمثواه الأخير.

إنتقل الى رحمة الله تعالى … الشاب البدون #عبدالعزيز_سالم_حميد_الشمري والذي أحرق نفسه قبل عامين أمام مخفر النعيم#الحريه_للمعتقلين_البدون40 pic.twitter.com/vEkGGhQbyj — المستقل للأخبار والإعلام – الكويت (@UpdatKuwait) August 20, 2019

وتحت وسم #عبدالعزيز_سالم_حميد_الشمري تفاعل نشطاء ”البدون“ والمتضامنون مع قضيتهم مع نبأ وفاة الشاب، مستذكرين حادثة حرقه لنفسه في أيلول/ سبتمبر 2017، في الوقت الذي تشهد فيه قضية ”البدون“ نقاشات رسمية وشعبية متواصلة لحل هذه القضية وذلك بعد نحو شهر ونصف على انتحار الشاب عايد حمد مدعث بمحافظة الجهراء.

وانتقدت (منصة الدفاع عن بدون الكويت) السلطة التنفيذية بسبب ما وصفته بالقهر المفروض على فئة ”البدون“، حيث قالت: ”حينما تضع السلطة التنفيذية من خلال جهازها المركزي الإنسان “ #البدون “ بشكل عام تحت ظروف قاهرة، ثم يحدث أن ينتحر أحد ”البدون“، فإنّ إخلاء أي مسؤولية للسلطة التنفيذية عن عملية الانتحار هو قمة اللامسؤولية!“.

حينما تضع السلطة التنفيذية من خلال جهازها المركزي الإنسان " #البدون " بشكل عام تحت ظروف قاهرة، ثم يحدث أن ينتحر أحد "البدون"، فإنّ إخلاء أي مسؤولية للسلطة التنفيذية عن عملية الانتحار هو قمة اللامسؤولية!

#عبدالعزيز_سالم_حميد_الشمري#انتحار_بدون — منصة الدفاع عن بدون الكويت (@bedounplatform) August 20, 2019

واكتفت الأستاذة في جامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب بالتساؤل عمن يتحمل مسؤولية فقدان الشبان ”البدون“، قائلةً ”نخسر الشباب الواحد تلو الآخر، مسؤولية من؟“، بالرغم من عدم توضيح النشطاء لأسباب الوفاة أو تأكيدهم أنها بتأثير الحروق التي تعرض لها قبل عامين.

نخسر الشباب الواحد تلو الآخر، مسؤولية من؟ https://t.co/d9ptpOMeVJ — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) August 20, 2019

وتعود حادثة حرق الشاب نفسه إلى عام 2017، حيث ذكرت تقارير محلية آنذاك أن رجال الشرطة الموجودين في مركز أمن منطقة النعيم تفاجأوا بشخص في حالة غير طبيعية أضرم النار في نفسه أمام المخفر قبل أن ينجحوا في السيطرة عليه وإخماد النيران، وإسعافه بعد أن تعرض لحروق من الدرجة الثالثة في جميع أنحاء جسده.

الفيديو الأخير المصور للشاب البدون #عبدالعزيز_سالم_حميد_الشمري أمام مخفر النعيم … حتى وهو في هذة الحالة" حالة الحرق " لم يساعده أحد … يمشي على رجلية متوجهاً لسيارة الإسعاف !!#الحريه_للمعتقلين_البدون40 pic.twitter.com/vZxree9J9E — المستقل للأخبار والإعلام – الكويت (@UpdatKuwait) August 20, 2019

ورغم نقل بعض النشطاء عن أقارب الشاب حينها أنه كان يمر بحالة اكتئاب شديدة، فقد ربط آخرون محاولة الانتحار بالظروف القاسية التي يواجهها ”البدون“، مطالبين السلطات الرسمية بحل هذه القضية الشائكة منذ عقود.

وتعتبر قضية ”البدون“ من أبرز القضايا في البلد الخليجي، والتي أثيرت مؤخرًا بشكل كبير بعد انتحار الشاب عايد حمد في شهر تموز/ يوليو الماضي، وتباين الرواية الرسمية والشعبية حول أسباب انتحاره، فضلًا عن اعتقال السلطات لعدد من النشطاء ”البدون“ على خلفية الاعتصامات الأخيرة.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن ”الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون“.