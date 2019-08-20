السعودية.. عودة مفقودة أبها الطفلة ”فرح“ بعد اختفاء غامض

تفاعل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع اختفاء فتاة تدعى ”فرح مضواح“ وتبلغ من العمر 12 عامًا، في ظروف غامضة بإحدى قرى مدينة أبها، وذلك من خلال هاشتاغ #المفقوده_فرح_ابها على موقع ”تويتر“.

وأعلن عدد من الأشخاص عودة الطفلة فرح، إذ قال شخص يدعى محمد القحطاني – كان أكد أن فرح من بنات قبيلته – إنه تم العثور على الطفلة بعد اختفائها بضع ساعات، مبينًا أنها بصحة جيدة وبخير، مقدمًا شكره لكل من ساهم في البحث عنها، دون أن يكشف ملابسات الحادثة.

#المفقوده_فرح_ابها

الحمد لله والشكر تم العثور على البنت قبل قليل وهي بصحه وبخير شكرا لكل من شارك بالبحث والدعاء جزاكم الله خيرا جميعا وكتب اجركم ودمتم في خير دائما — محمد القحطاني (@Ze87445611) August 20, 2019

وأكد شخص آخر، يدعى علي القحطاني، عودة الطفلة فرح.

#المفقوده_فرح_ابها الحمد لله أبشركم حصلناها الان وهي بصحه جيده ????????يا رب لك الحمد — علي القحطاني (@opjcbNgYMmYy5su) August 20, 2019

#المفقوده_فرح_ابها

تم العثور على البنت والحمدلله والشكر لله وجزاكم الله خير ولا عدمناكم???? — 《ɴ ᴏ ʀ ᴀ ʜ..》???? (@noilix) August 20, 2019

وخرج العشرات من جميع الأحياء بحثًا عن الطفلة فرح، وهي يتيمة الأب، بعد نشر إعلان عن اختفائها، إذ خرجت من منزلها في قرية آل يوسف وهي ترتدي عباءة بلون رصاصي.

وشهدت السعودية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في حالات اختفاء الأشخاص، وخاصة الأطفال، دون سبب واضح، ومنهم من تمكن من العودة، ومنهم لا يزال البحث عنه مستمرًا.