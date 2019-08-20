السعودية.. عودة مفقودة أبها الطفلة ”فرح“ بعد اختفاء غامض

السعودية.. عودة مفقودة أبها الطفلة ”فرح“ بعد اختفاء غامض

المصدر: إرم نيوز

تفاعل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع اختفاء فتاة تدعى ”فرح مضواح“ وتبلغ من العمر 12 عامًا، في ظروف غامضة بإحدى قرى مدينة أبها، وذلك من خلال هاشتاغ #المفقوده_فرح_ابها على موقع ”تويتر“.

وأعلن عدد من الأشخاص عودة الطفلة فرح، إذ قال شخص يدعى محمد القحطاني – كان أكد أن فرح من بنات قبيلته – إنه تم العثور على الطفلة بعد اختفائها بضع ساعات، مبينًا أنها بصحة جيدة وبخير، مقدمًا شكره لكل من ساهم في البحث عنها، دون أن يكشف ملابسات الحادثة.

وأكد شخص آخر، يدعى علي القحطاني، عودة الطفلة فرح.

وخرج العشرات من جميع الأحياء بحثًا عن الطفلة فرح، وهي يتيمة الأب، بعد نشر إعلان عن اختفائها، إذ خرجت من منزلها في قرية آل يوسف وهي ترتدي عباءة بلون رصاصي.

وشهدت السعودية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في حالات اختفاء الأشخاص، وخاصة الأطفال، دون سبب واضح، ومنهم من تمكن من العودة، ومنهم لا يزال البحث عنه مستمرًا.

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