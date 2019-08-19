قُذفت بحجر.. اعتداء على فتاة في مكة يثير الجدل (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول، وقد قذف امرأة بحجر بعد مشادة بينهما، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه شاب يقذف امرأة بحجر.

وقال معلقون ووسائل إعلام محلية إن الواقعة جرت بمكة المكرمة.

وظهر الشاب الذي كان يحمل بيده حجرا بحجم قبضة اليد، وقد احتدم في جدال مع امرأة، ثم ما لبث أن رماها به بكل قوة.

وكان سعوديون قد طالبوا بسرعة القبض على الشاب، منتقدين سلوكه مع المرأة، فيما لم تعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها، وعلاقة الرجل مع المرأة، خاصة مع غياب الصوت الذي كتمه صاحب المقطع دون أن يوضح السبب.