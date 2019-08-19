اختفاء شابين كويتيين منذ أيام في ظروف غامضة

تلقت الأجهزة الأمنية في الكويت بلاغين من مواطنين يفيد باختفاء ابنيهما منذ أيام في ظروف غامضة.

وجاء البلاغ الأول من قبل مواطنة في محافظة العاصمة أبلغت عن اختفاء ابنها البالغ من العمر 15 عامًا والذي خرج منذ منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري ولم يعد إلى المنزل، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وذكر مصدر أمني أن المواطنة تقدمت بالبلاغ إلى مخفر شرطة الشامية مؤكدة أن محاولاتها بالبحث عنه لدى أقاربه باءت بالفشل.

وفي حادثة منفصلة، تقدم مواطن آخر في محافظة حولي ببلاغ عن فقدان ابنه البالغ من العمر 34 عامًا منذ الـ 10 من الشهر الجاري.