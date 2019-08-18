العثور على جثة طالبة فلسطينية بصحراء إثيوبيا في ظروف غامضة

عثرت السلطات الإثيوبية على جثمان الطالبة الجامعية الفلسطينية آية نعانمة في ظروف غامضة، إذ فقِدت أخيرًا أثناء مشاركتها ضمن بعثة طلابية بجولة داخل صحراء الدناكل في إثيوبيا.

وحسب قناة ”مكان“ العبرية، فقد انقطع الاتصال مع نعانمة التي تنحدر من مدينة عرابة داخل الأراضي المحتلة عام 48، وتدرس بمعهد العلوم التطبيقية في حيفا، صباح السبت خلال مشاركتها في رحلة على الأقدام مع مجموعة متنزهين قبل أن تنفصل عنهم ولم تصل إلى المكان المتفق عليه في نهاية الرحلة.

وجرى التواصل مع السلطات المحلية وممثلي الحكومة والجيش ومع طاقم الإنقاذ، من أجل المساعدة في عمليات البحث عن الفتاة، إذ شارك في أعمال البحث مروحية وطائرات مسيرة وطواقم إنقاذ وقوات من الشرطة والجيش في أثيوبيا.