غرق خادمة في مسبح بعد محاولتها إنقاذ طفل كويتي

تعرضت خادمة من الجنسية الهندية للغرق بأحد المسابح في الكويت بعد محاولتها إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، قبل أن يتم إخراجهما بطائرة الإسعاف الجوي ونقلهما إلى المستشفى بوضع حرج.

وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، أن الرضيع سقط بحوض سباحة في أحد ”الشاليهات“ في منطقة صباح الأحمد البحرية فلحقت به الخادمة لإنقاذه فغرقت برفقته قبل أن يتم إخراجهما، إلا أنهما كانا في حالة حرجة وفاقدينِ الوعي.

وعلى الفور قام والد الطفل بإبلاغ الجهات الأمنية بغرق ابنه والخادمة، حيث قامت طائرة للإسعاف الجوي بالانتقال إلى موقع الحادث وإخراج الغريقين ونقلهما إلى مستشفى العدان وأدخلا غرفة الإنعاش.

ولم ترد أي تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لكلٍ من الخادمة والطفل، لكنهما مازالا على قيد الحياة.