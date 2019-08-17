النيابة السعودية تُحقق في اختفاء مولود من مستشفى بريدة

بدأت النيابة العامة في السعودية، التحقيق في اختفاء طفل حديث الولادة من مستشفى بمدينة بريدة في منطقة القصيم.

ونقل موقع ”أخبار 24“ الإلكتروني السعودي، عن مصدر مسؤول قوله اليوم السبت، إنّ ”فريق التحقيق سيطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المباني القريبة والمحيطة بموقع اختفاء الطفل، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه“.

وأضاف أنّ ”النيابة ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حقائق الأمور وإحاطة التحقيقات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية“.

وكانت مديرية الشؤون الصحية في القصيم قد قالت أمس الجمعة، إنّ ”الطفل اختفى أثناء الزيارة عندما كان مع ذويه في الغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة“، مبينة أنّها ”اتخذت التدابير اللازمة، وبدأت متابعة القضية مع الجهات الأمنية المختصة“.