السعودية.. العثور على ”مفقود الرياض“ فهد الدوسري

عُثر مساء اليوم السبت على الشاب السعودي فهد الدوسري، بعد يومين من اختفائه من أحد المساجد في الرياض، حيث كان برفقة والده لأداء صلاة المغرب.

ووسط تعاطف لافت، تداول نشطاء سعوديون على نطاق واسع مناشدات من ذوي الدوسري للبحث عنه، واستنفرت الأجهزة الأمنية في الرياض حتى عثر على الشاب، الذي سُمي بـ“مفقود الرياض“.

لكن الجهات الأمنية في الرياض لم تُفصح عن أيّ تفاصيل حول أسباب اختفاء الدوسري، ولا كيفية العثور عليه بعد يومين من فقدانه.

ووزّع ذوو الشاب البالغ من العمر 15 عامًا، صورًا له، ومواصفات للباسه حين فقده والده من داخل المسجد، بحي النسيم بالرياض.

وتكرر حوادث الاختفاء في المحافظات السعودية، لأسباب مختلفة، وتنتهي بعضها نهايات محزنة، وكان آخر تلك الحوادث العثور على جثة الشاب ناصر السبيعي، بمحافظة الخرج، بالقرب من مركبته، وذلك بعد مرور 13 يومًا على فقدانه.