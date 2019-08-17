بعد إجبارها على الزواج.. انتحار فتاة عراقية عمرها 15 عامًا

أقدمت فتاة عراقية تبلغ من العمر 15 عامًا في محافظة ذي قار، جنوب العراق، اليوم السبت، على الانتحار، بعد ما أجبرت على الزواج من قريب لها.

وقالت مصادر أمنية عراقية: إن ”القوات الأمنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا منتحرة شنقًا في منطقة سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار“، وفق وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن ”نقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما باشرت الأدلة الجنائية بإجراء التحقيق المطلوب“، مضيفة أن ”سبب إقدام الشابة على الانتحار هو إجبارها على الزواج من ابن عمّها، وفقًا لما قاله قريب منها“.

وبحسب المنظمات الإنسانية والجهات المعنية، فإن حالات الانتحار في العراق شهدت تزايدًا في السنوات الأخيرة، خاصة في صفوف الشباب.

ويرجع المختصون أسباب حالات الانتحار إلى حالة الإحباط التي يعانيها الشباب العراقي، في ظل استمرار البطالة والفساد والصراعات السياسية، مما أثر على واقع الحياة العامة.