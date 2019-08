بلطجي بالأردن يطلق 5 رصاصات على مالك ملهى ليلي (فيديو)

View this post on Instagram

أصيب مالك ناد ليلي في #الأردن، بـ 5 رصاصات في أماكن متفرقة من جسده من قبل شخصين من أصحاب الأسبقيات. وبحسب الفيديو المتداول، غادر صاحب نادي "اللورد"، صالته فجر يوم الجمعة، وتوجّه نحو محل معجنات بمنطقة #الصويفية، حيث تم الاعتداء اللفظي والجسدي على المالك، وذلك بعد أن قام بملاحقته شخصان، وأفرغا 5 رصاصات في المنطقة السفلية من جسده، إثر خلافات سابقة بينهم. وتبيّن فيما بعد أن المعتديان من أصحاب الأسبقيات الجرمية الخطيرة وإحداهما مطلوب على جريمة #قتل. وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إلقاء القبض على مطلق النار وجار التحقيق معه، فيما جار البحث عن الشخص الآخر الذي كان برفقته.