بلطجي بالأردن يطلق 5 رصاصات على مالك ملهى ليلي (فيديو)

تداول ناشطون أردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو وثق لحظة حادثة إطلاق نار من قبل بلطجي وصاحب أسبقيات، على مالك ناد ليلي بمنطقة الصويفية وسط العاصمة عمان، وإصابته بنحو 5 رصاصات.
ويظهر الفيديو شخصين وهما يعتديان على مالك النادي قبل أن يسقط أرضًا، حيث أطلق أحدهما النار على قدميه إثر خلافات سابقة، بينما ضربه الآخر بواسطة آلة حادة.
وحسب تصريحات مصدر أمني، فإن مطلق النار مطلوب على جريمة قتل، أما بشأن حالة المصاب الصحية، فقد أكد المصدر أن حالته سيئة وهو قيد العلاج.
وأفاد المصدر الأمني بأن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة بعدما تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الشخص الآخر الذي كان برفقته .
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أصيب مالك ناد ليلي في #الأردن، بـ 5 رصاصات في أماكن متفرقة من جسده من قبل شخصين من أصحاب الأسبقيات. وبحسب الفيديو المتداول، غادر صاحب نادي "اللورد"، صالته فجر يوم الجمعة، وتوجّه نحو محل معجنات بمنطقة #الصويفية، حيث تم الاعتداء اللفظي والجسدي على المالك، وذلك بعد أن قام بملاحقته شخصان، وأفرغا 5 رصاصات في المنطقة السفلية من جسده، إثر خلافات سابقة بينهم. وتبيّن فيما بعد أن المعتديان من أصحاب الأسبقيات الجرمية الخطيرة وإحداهما مطلوب على جريمة #قتل. وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إلقاء القبض على مطلق النار وجار التحقيق معه، فيما جار البحث عن الشخص الآخر الذي كان برفقته. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #جرائم #عمان #اردني #جريمة #حوادث #اربد #الزرقاء #فيدو #ترند #video #trend #jordan #crime #news