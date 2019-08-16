”القاعدة“ يكشف ما وراء كواليس فيديوهات ”داعش“ المرعبة (فيديو)

أظهر فيديو سرّبه تنظيم ”القاعدة”، ما يحدث وراء كواليس الفيديوهات المرعبة التي ينشرها تنظيم ”داعش“.

يظهر المقطع، الذي نشرته شركة ”هداية“ للإنتاج الإعلامي، وهي منفذ إعلامي مرتبط بـ“القاعدة“، مجندين يحاولون التعهد بالولاء لـ“داعش“ والترويج له.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، يبدأ الفيديو والمصور يسأل أحد المجندين، والذي كشفت صحيفة ”الإندبندنت“ إنه يدعى ”أبو محمد العديني“، ما إذا كان جاهزًا، بينما يراجع ما سيقوله من ورقة.

ومع بدء التسجيل وحديث المجند، يبدأ طائر في مقاطعة الفيديو بصوته العالي في الخلفية، فيتوتر المجند ويعود لمراجعة كلماته مرة أخرى من الورقة، ويتكرر الأمر مع المجند قبل أن يخبره المصور أن يضع الورقة أمامه على الأرض.

وتكررت مشاهد مماثلة في مقاطع تالية من الفيديو، والتي تكشف سخافة غير مسبوقة في إعداد الفيديوهات الإرهابية، وكأنها تشبه مسلسلات وأفلام هوليوود.

وتتبعت الدكتورة ”إليزابيث كيندال“ من كلية بيمبروك بجامعة أكسفورد، أصل المقطع ووجدت أنه يعود لفيديو منشور في شهر 9 من عام 2017، عندما سيطر ”داعش“ على أراضٍ في العراق وسوريا، وكان المجندون يحاولون جذب أعضاء جدد من أماكن أبعد، ونُشر لأول مرة من قِبل قناة ”هداية“ التابعة لتنظيم القاعدة.

ونشرت قناة هداية الفيديو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، مع تعليق يقول: ”انظر يا أخي المشاهد كيف يتدربون على المشاهد حتى تبدو عفوية، على الرغم من أنها مجرد تمثيل“.

ويعتقد أن تنظيم القاعدة عثر على الفيديو عندما سيطر على معسكر ”داعش“ في شمال غرب مدينة البيضاء اليمنية، في وقت سابق من هذا الصيف.