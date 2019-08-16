بالصور.. مصرع شاب سقط في بئر بالسعودية

بالصور.. مصرع شاب سقط في بئر بالسعودية

المصدر: إرم نيوز

لقي شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 16 عامًا، مصرعه، مساء الخميس، بعد سقوطه في بئر بقرية المتحجبة، التابعة لمحافظة مهد الذهب في منطقة المدينة المنورة.

وحضرت فرق الدفاع المدني إلى موقع البئر بعد تلقيها بلاغًا بالحادث، لتبدأ عمليات الإنقاذ وتنتهي بعد وقت قصير بإخراج الشاب متوفيًا.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني السعودي ومتطوعون تواجدوا بموقع الحادث، عملية إنقاذ الشاب عبر نزول أحد عناصر الدفاع المدني بواسطة رافعة وحبل لداخل البئر.

ومن غير الواضح إن كان الشاب قد لقي حتفه بسبب السقوط في البئر، أو الغرق، أو أي سبب آخر ستكشف عنه الإجراءات الرسمية في وقتٍ لاحق.

وقالت تقارير محلية إن البئر بعمق 11 مترًا وقطر فوهته 2.5 متر، فيما يبلغ ارتفاع مياهه 4 أمتار.

وأثار الحادث انتقادات للمسؤول عن ترك البئر مكشوفًا وبمساواة الأرض دون سور له أو إشارات تحذيرية للمارين في المكان.

وتعمل السعودية على خطة لردم الآبار المهجورة المنتشرة في أراضيها الشاسعة، مستعينةً بمواطنيها لإبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أي بئر مهجورة تفتقد لسور وإجراءات سلامة حولها، فيما يتم تسجيل حوادث سقوط أشخاص في تلك الآبار بين فترة وأخرى.

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