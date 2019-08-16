بالصور.. مصرع شاب سقط في بئر بالسعودية

لقي شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 16 عامًا، مصرعه، مساء الخميس، بعد سقوطه في بئر بقرية المتحجبة، التابعة لمحافظة مهد الذهب في منطقة المدينة المنورة.

وحضرت فرق الدفاع المدني إلى موقع البئر بعد تلقيها بلاغًا بالحادث، لتبدأ عمليات الإنقاذ وتنتهي بعد وقت قصير بإخراج الشاب متوفيًا.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني السعودي ومتطوعون تواجدوا بموقع الحادث، عملية إنقاذ الشاب عبر نزول أحد عناصر الدفاع المدني بواسطة رافعة وحبل لداخل البئر.

باشر مدني #المهد سقوط شخص في بئر بعمق ١١م بقرية المحتجبة، تم إخراجة متوفي نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. pic.twitter.com/5c8mDupauK — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 15, 2019

ومن غير الواضح إن كان الشاب قد لقي حتفه بسبب السقوط في البئر، أو الغرق، أو أي سبب آخر ستكشف عنه الإجراءات الرسمية في وقتٍ لاحق.

????باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة #المهد جثة مواطن يبلغ من العمر 16 سنة، سقط في بئر قطرها متران وذات عمق بعيد، مساء اليوم الخميس بقرية المحتجبة شمال شرقي محافظة #مهد_الذهب. #صحيفة_الذهب pic.twitter.com/1SDi7xIdwa — صحيفة الذهب الإلكترونية (@DahbNews) August 15, 2019

وقالت تقارير محلية إن البئر بعمق 11 مترًا وقطر فوهته 2.5 متر، فيما يبلغ ارتفاع مياهه 4 أمتار.

وأثار الحادث انتقادات للمسؤول عن ترك البئر مكشوفًا وبمساواة الأرض دون سور له أو إشارات تحذيرية للمارين في المكان.

الله يعوض اهله

ويرحمه ويسكنة الجنة كان التحذير كثير منها. والواضح انها بئر مكشوفه ومهمله. والتعليمات الزمت ملاك الآبار بحمايتها وتقفيلها — مَالَكْ بِنْ عَلَيْ الَبِّلاَدِيْ (@malikalbeladi) August 15, 2019

وتعمل السعودية على خطة لردم الآبار المهجورة المنتشرة في أراضيها الشاسعة، مستعينةً بمواطنيها لإبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أي بئر مهجورة تفتقد لسور وإجراءات سلامة حولها، فيما يتم تسجيل حوادث سقوط أشخاص في تلك الآبار بين فترة وأخرى.