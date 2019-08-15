مطاردة أمنية تنتهي بقتل نمر فرّ من حديقة جزائرية (صور وفيديو)

قضت قوة أمنية تابعة للجيش الجزائري، اليوم الخميس، على نمر فرّ من حديقة يمتلكها أحد الأشخاص بمحافظة ”ورڨلة“ الجنوبية، إثر عملية مطاردة واسعة نفذتها عناصر أمنية.

وسبب المشهد ذعرًا لدى السكان بمدينة ”تڨرت“، في سيناريو غير مسبوق، أربك المشهد العام في هذه البلدة الصحراوية المعروفة بهدوئها، بينما طالب مواطنون بتحقيق أمني وقضائي يكشف وضع التسيب الذي تشهده الحديقة.

وقام مصورون هواة بالتقاط فيديو لعملية المطاردة، نفذها العشرات من عناصر الجيش رفقة أعوان الدرك الوطني الجزائري، والتي استمرت قرابة ساعتين.

وعلى نحو مثير، جرى استخدام الرصاص الحي لغرض القضاء على النمر عقب العثور عليه يتجول بحرية في مزرعة محلية، حتى خُيّل لمواطنين أن الأمر يتعلق بملاحقة أمنية لمجموعة إرهابيين تسللوا عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وندد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وسكان محليون، بغياب شروط السلامة داخل الحدائق العامة في الجزائر، حيث لا يتوفر بموقع الحادث خبراء تحذير ولا مروضو الحيوانات المفترسة.

وأشار آخرون إلى أن استخدام الرصاص الحي لقتل الحيوانات المفترسة في غياب أهل الاختصاص بالحدائق العامة، سيسهم في انقراض النمور والأسود وغيرها، من الكائنات المتوحشة.