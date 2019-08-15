مخمور يحاول اختطاف طائرة بعد اقتحام قمرتها

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهنغارية المحدودة ”ويز إير“، قادمة من المجر إلى أيسلندا، للهبوط في النرويج؛ بعد محاولة راكب مخمور اختطاف الطائرة.

وألقت الشرطة النرويجية القبض على الرجل، وهو في الستينيات من العمر، في مطار ”ستافنجر“ جنوب البلاد، بعد الساعة العاشرة صباحًا بقليل.

وقام أفراد الطاقم بتقييد الرجل الذي قالت الشرطة إنه أيسلندي، بعد أن حاول الدخول إلى قمرة القيادة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وهبطت الطائرة بعد فترة وجيزة من إرسال Avinor -الشركة التي تدير معظم المطارات العامة في النرويج – رسالة إلى الشرطة تقول إن هناك محاولة اختطاف، ثم هرع رجال شرطة جنوب غرب النرويج إلى مطار ”ستافنجر“، حيث قابلوا الطائرة على مدرج المطار مع طواقم الإطفاء.

واعتقل الضباط الرجل دون إصابة أي شخص، وورد أن الراكب كان ”هادئًا“، حيث تم نقله بعيدًا عن الطائرة.

وقال المحققون إنهم ما زالوا يحاولون استيضاح ما حدث، وتظهر السجلات على الإنترنت أن خرق تعليمات طاقم الطائرة أثناء الرحلة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ومع ذلك، إذا كان الشخص قد عرض الطائرة للخطر أو الأشخاص، فيمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.