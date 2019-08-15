تعليق الرحلات الجوية في مطار إيرلندي بسبب هبوط اضطراري

علّق مطار شانون الإيرلندي جميع رحلاته الجوية، صباح الخميس، بعد هبوط اضطراري لطائرة من طراز ”بوينغ“ تقل جنودًا أمريكيين.

وذكر حساب المطار على ”تويتر”، أن سلطات المطار أوقفت بشكل مؤقت جميع الرحلات الجوية بسبب ”حادث“ وقع بالمطار تعرضت له طائرة بوينغ 763، دون ذكر ماهية ذلك الحادث.

وقالت صحيفة ”الاندبندنت الإيرلندية“ إن الرحلات الجوية بمطار شانون تم تعليقها بعد اضطرار طائرة تقل جنودًا أمريكيين للعودة (للمطار) وتنفيذ هبوط اضطراري، بعد حدوث عطل بأحد عجلاتها.

وأوضحت الصحيفة أن جميع ركاب الطائرة نزلوا منها سالمين.

وقال شهود عيان إن إحدى عربات المطار قامت برش رغوة تحت الطائرة عند هبوطها لمنع حدوث أي حريق.

وفيما لم تذكر سلطات المطار متى ستستأنف رحلاتها الجوية، قالت إنها تعمل الآن على إجلاء الطائرة من مكان الحادث كي تستأنف عملياتها الجوية.