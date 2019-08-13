بعد الخضوع لجراحة.. طقم أسنان يعلق في حنجرة مريض لمدة 8 أيام (صور)‎

في واقعة صادمة، قضى عجوز 8 أيام وطقم أسنانه عالق في حنجرته بعد الخضوع لجراحة روتينية.

وبقي المريض البالغ من العمر 72 عامًا في حالة صعبة وهو يعاني من الألم ونزيف في الفم وصعوبة في البلع بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم حميد من جدار البطن.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تجاهل الأطباء في بريطانيا معاناة المريض، الذي لم يكشف عن هويته، وأرسلوه إلى المنزل بعد وصف غسول الفم والمضادات الحيوية وعلاج الستيرويد، ظنًا منهم أنه يعاني من آثار وضع أنبوب التنفس في حلقه أثناء الجراحة والتهابات الجهاز التنفسي.

وبعد احتمال الألم لأكثر من أسبوع، عاد المريض للمستشفى البريطاني عندما تدهورت حالته، وبعد فحص المريض، اكتشف الأطباء وجود جسم شبه دائري عالق في حنجرته، ما تسبب في تورم وتقرح داخلي.

وعندما شرح الأطباء الحالة، كشف المريض أنه فقد طقم أسنانه، الذي يتكون من لوحة معدنية وثلاثة أسنان أمامية، خلال الجراحة قبل 8 أيام.

وبالفعل أكدت الأشعة السينية وجود طقم الأسنان في حنجرته، وتم نقله للخضوع لعملية جراحية طارئة لإزالته، قبل وضعه تحت الملاحظة لـ 6 أيام.

وكشفت تقارير المستشفى أن هذا الخطأ الغريب أدى لمعاناة المريض من جروح داخلية وتقرحات تطلبت العلاج بالكي، واحتياجه لنقل دم بعد استمرار نزيفه لأيام، كما اضطر إلى العودة مرة أخرى لغرفة العمليات بعد 9 أيام، لكي يعالج تمزق شريان نتيجة الجرح الذي تسبب في نزيف شديد.