قصدت ماليزيا للسياحة فعُثر عليها جثة عارية في غابة كثيفة

المصدر: ا ف ب

عثر الثلاثاء على جثة عارية تعود إلى مراهقة فرنسية إيرلندية اختفت من منتجع ماليزي، في غابة بعد بحث استغرق 10 أيام شارك فيه فريق ضخم.

وقد انتشلت طائرة هيليكوبتر الجثة من الغابات المطيرة ونقلتها إلى المستشفى، حيث توجه والدا المراهقة المفقودة نورا كوارن البالغة 15 عامًا للتعرف إليها.

وقد اختفت من منتجع دوسون الذي يقع على مسافة قريبة من كوالالمبور في 4 آب/أغسطس بعد يوم من وصولها برفقة أسرتها لتمضية إجازة.

وكانت تعتقد عائلتها أنها اختطفت، لكن الشرطة صنفت قضيتها على أنها قضية شخص مفقود.

وقد توزّع أكثر من 350 شخصًا في الغابة الكثيفة مدعومين بمروحيات وطائرات دون طيار وكلاب بوليسية وغواصين، فيما أجرى أتباع للشامانية طقوسًا في محاولة لتحديد مكانها.

وأعلن نائب رئيس الشرطة الوطنية الماليزية مازلان منصور خلال مؤتمر صحافي، أنه عثر على الجثة في مجرى صغير في وادٍ على مسافة حوالى 2.5 كيلومتر من المنتجع.

وقال إن مجموعة من المتطوعين الذين كانوا جزءًا من فريق البحث عثروا على الجثة بعدما أبلغهم أحد الأشخاص بمكانها.

وأوضح أنها كانت عارية، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت هذه الفتاة تعاني من إعاقة عقلية طفيفة.