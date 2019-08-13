روسيا توصي سكان قرية بالمغادرة بعد حادث انفجار‎ ”نووي“ محدود

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤولين قولهم، إن السلطات الروسية أوصت سكان قرية نيونوكسا بمغادرتها لحين الانتهاء من أعمال في مكان قريب، بعد الحادث الذي وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي تسبب في ارتفاع مستوى الإشعاع الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الطقس الروسية أن مستويات الإشعاع ارتفعت بمدينة سيفيرودفينسك في روسيا، بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن قال مسؤولون إن انفجارًا وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.

ونسب إلى السلطات في سيفيرودفينسك القول: ”تلقينا إخطارًا.. بشأن الأنشطة المزمعة للسلطات العسكرية. وفي هذا الصدد طُلب من سكان نيونوكسا مغادرة القرية اعتبارًا من 14 أغسطس“.