حريق في سيارة كهربائية طراز ”تسلا“ يجدد الشكوك في سلامتها (فيديو)

اندلع حريق بسيارة كهربائية من طراز ”تسلا 3“ بعد اصطدامها بشاحنة متوقفة على طريق سريع في موسكو، في وقت متأخر أمس السبت، حيث قال قائد السيارة إنه لم ير الشاحنة التي اصطدم بها.

وعندما سئل في تسجيل مصور نشره موقع تلفزيون ”آر.إي.إن“ عما إذا كان يستخدم نظام السائق الآلي عند وقوع الحادث، قال السائق أليكسي تريتياكوف إنه كان في وضع مساعدة السائق حيث كان لا يزال ممسكًا بعجلة القيادة.

وقال السائق: إنه كان يقود السيارة بسرعة 100 كيلومتر تقريبًا في الساعة، وهي السرعة المسموح بها عندما اصطدمت السيارة من جانبها الأيسر بالشاحنة التي لم يلحظ وقوفها.

وأظهرت لقطات للحادث عرضتها قناة ”روسيا 24“ التلفزيونية السيارة على جانب الطريق والنيران تشتعل بها وسط دخان أسود كثيف.

وخلال عرض اللقطات التلفزيونية، وقع انفجاران صغيران بفارق بضع ثوانٍ عن كل منهما، ولم يتبق من السيارة التي التهمتها النيران سوى الهيكل المعدني.

Электромобиль Tesla сгорел на МКАД Серьезная авария произошла на МКАД этой ночью. Tesla на полной скорости врезалась в стоящий эвакуатор, загорелась, а потом буквально взорвалась. По сообщениям СМИ, водитель двигался на автопилоте, и тот не распознал препятствие. В салоне электромобиля также было двое детей. Все живы, но получили травмы. تم النشر بواسطة ‏‎НТВ‎‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠١٩

وتدافع شركة تسلا الأمريكية عن الشكاوى المتعلقة بالسلامة تجاه طراز تسلا موديل 3، لكن وثائق أظهرت أن هيئة السلامة الأمريكية المسؤولة عن اختبارات السيارات أصدرت ما لا يقل عن خمس مذكرات استدعاء منذ العام الماضي؛ سعيًا للحصول على معلومات بشأن الحوادث التي تتعرض لها عربات الشركة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشركة بشأن الحادث بسبب الظروف المتعلقة بساعات العمل الاعتيادية.