مصرع مغامر روسي أثناء ممارسته رياضة خطيرة (فيديو)

لقي مغامر روسي، حتفه، أثناء ممارسته رياضة خطيرة على سطح أحد القطارات أثناء مسيره.

وكان المجازف ديمتري ميخيلينكو (19 عامًا) يستعرض مهاراته بممارسة رياضة خطيرة ومحظورة تعرف باسم ”تزلج القطارات“، والتي تتضمن ركضه فوق عربات القطار بخفة، بينما يصور مهاراته، ولكن انتهت مجازفته بنهاية مأساوية.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، رصد بعض ركاب القطار الذي كان في طريقه إلى مدينة ”سان بطرسبرج“ الروسية، رائحة غريبة تشبه رائحة الشواء صادرة من سقف العربة، بينما يتحرك القطار بسرعة 155 ميلًا في الساعة.

وعندما تم إيقاف القطار لتفحص الأمر، رأى السائق الشاب وهو يحترق على سطح العربة بعد أن لمس أسلاكًا كهربائية تحتوي على 4 آلاف فولت.

واستدعى السائق خدمات الطوارئ، وحاول إخماد النيران المشتعلة في جثة الشاب بمطفأة حريق، ولكن بوصول رجال الإنقاذ إليه في منطقة ”تفير“، كان الشاب قد مات.

ومن جانبهم، أعرب أصدقاء الضحية عن قلقهم على سلامة ”أنيا موروزوفا“ (20 عامًا)، والتي يُعتقد أنها كانت مع ”ميخائيلنكو“.

وبدأ قسم النقل التابع للجنة التحقيق الروسية تحقيقًا كاملًا في الحادث.