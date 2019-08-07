لصوص يستخدمون طريقة غريبة لسرقة ماكينات الصراف الآلي (فيديو وصور)‎

كشفت تقارير عن تفاصيل سرقة عصابة بريطانية 15 ماكينة صراف آلي وجمع 500 ألف دولار قبل القبض عليها، مستخدمين في فتحها طريقة غريبة.

عاشت العصابة المكونة من 5 رجال وسط العائلات في شمال ويلز بعيدًا عن الشبهات، بينما كانت تسطو على ماكينات الصراف الآلي عبر ويلز ومانشستر الكبرى وشيشاير وويست يوركشاير.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فُضح أمر العصابة عندما تمكنت الشرطة من القبض على 3 من أفرادها في مدينة ”أولدهام“ بينما كانوا يسطون على ماكينة الصراف الآلي رقم 15، في يوم 15 شباط فبراير الماضي.

وفي الفيديو الذي يعرض عدة عمليات سطو نفذتها العصابة، يمكن رؤية المجرمين الثلاثة ”فيليب كلارك و“لويس موركين“ و“راين ويلسون“ وهم يوقفون سيارتهم أمام مكتب بريد على طريق ”ليز“ في حوالي الساعة 4 صباحًا، قبل أن يخرجوا منها ويبدأوا السطو على ماكينة الصراف الآلي.

إلا أن الشرطة كانت مستعدة هذه المرة، وفي غضون ثوانٍ كانت قد كبلتهم قبل اعتقالهم.

وكشفت تقارير الشرطة أن العصابة اعتادت السطو على ماكينات الصراف الآلي، عن طريق ضخ الغاز إليها ثم إشعاله لتفجيرها من الداخل، الأمر الذي نفذوه في 14 عملية سطو سابقة، وجمعوا من خلاله حوالي 500 ألف دولار.

وتواجه العصابة التي تضمنت أيضًا ”مايكل كاش“ و“مارتن جولدستراو“، أحكامًا بالسجن لفترات طويلة.

وقال الرقيب ”ريك كاستلي“، من مجموعة الجرائم المنظمة: ”أجرينا عملية مراقبة، وكنا نتابعهم للقبض عليهم متلبسين ذلك اليوم، بعد سلسلة جرائم استمرت بين منتصف عام 2018 وحتى شباط/ فبراير عام 2019“.