كويتي دهس وافدين معرض لتهمة القتل العمد

احتجزت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت شابًّا (يبلغ عمره 21 عامًا) بتهمة القتل الخطأ، على خلفية دهسه 8 وافدين؛ ما أدى إلى وفاة 3 منهم، ونقل 4 للمستشفى، وإسعاف الثامن في موقع الحادث.

وحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أكد مصدر أمني أن المواطن كان في حالة طبيعية، مرجحًا أن يكون سبب الحادث نتيجة تجاوز حدود السرعة، لافتًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من أسباب الحادث.

وكان حادث دهس مروع وقع، أمس الثلاثاء، بعد أن تسبب المتهم بدهس 8 أشخاص على الأقل من الوافدين، وهم من الجنسيات البنغالية والهندية، حيث كانوا بانتظار الباص الذي يقلهم إلى مقر عملهم، في الوقت الذي دهسهم فيه المتهم بعد أن فقد السيطرة على مقود السيارة.