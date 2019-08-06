 اعتقال 6 جزائريين متهمين بحرق آلاف الهكتارات من الغابات

أعلن وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون اليوم الثلاثاء، عن توقيف 6 أشخاص ضالعين في إضرام النيران عبر الغابات، مشيرًا إلى إيداع اثنين في الحبس المؤقت، بينما لا يزال التحقيق جاريًا مع الأربعة الآخرين.

وغداة الكشف عن تضرر 9 آلاف هكتار جرّاء عدة حرائق غابيّة منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، توعّد وزير الداخلية الجزائرية بتطبيق القانون بصرامة، والضرب بيدٍ من حديد ضدّ كل من يقفون وراء إشعال حرائق الغابات والتعدي على البيئة.

ومنذ بدء فصل الصيف؛ تشهد غابات وجبال الجزائر، موجة حرائق مهولة التهمت مساحات هائلة من النباتات والأشجار المثمرة.

وكانت آخر الحرائق قد ضربت غابة الأرز في محافظة باتنة، وقبلها غابة باينام غرب العاصمة الجزائر، فضلًا عن عدة غابات في محافظة برج بوعريريج ، ما أتى على 1542 هكتارًا من الأدغال ابتلعتها النيران، فضلًا عن 1220 حريقًا آخر اجتاح 3750 هكتارًا من محاصيل القمح.

وأتى حريق مهول قبل عشرة أيام على أكبر واحة في الجزائر، ويتعلق الأمر بواحة تادميت التابعة لمحافظة إليزي (2300 كم جنوب شرق العاصمة)، وتسبّب في إتلاف أجزاء زراعية هامة؛ إضافة إلى نفوق رؤوس الماشية وتضرر مساكن المزارعين.

وكانت الحرائق التي نشبت عبر مختلف مناطق الجزائر في العام الأخير، قد أتلفت 4100 هكتار من الشعير و97 ألف شجرة مثمرة و4150 نخلة.