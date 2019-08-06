العثور على كويتي ميتًا داخل ”المجاري“

كشفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت أن المواطن الذي عثر على جثته داخل مجاري الأمطار في منطقة ”الأحمدي“، أمس الاثنين، كان قد تعرض لضربة شمس بعد أن علقت سيارته في الصحراء، نافية وجود أي شبهة جنائية في وفاته.

ووجه وكيل نيابة الأحمدي، في وقت سابق، بإحالة جثة المواطن المبلغ عن تغيبه منذ مطلع أغسطس إلى الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الوفاة وإذا ما كانت هناك آثار على الجثة تدعو إلى تسجيل جريمة قتل، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغًا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية صباح أمس عن وجود جثة داخل مجاري مياه الأمطار في منطقة الأحمدي، وتحديدًا في منطقة إسطبلات الأحمدي، وتبين أن الجثة تعود لمواطن يبلغ من العمر 46 عامًا ومسجل بحقه قضية تغيب في مطلع أغسطس الجاري.