إصابة 5 أشخاص إثر زلزال ضرب جنوب غرب إيران

أصيب 5 أشخاص إثر زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب مناطق في جنوب غرب إيران، فجر الاثنين.

وقال مركز رصد الزلازل الإيراني، إنّ ”الزلزال الذي ضرب بلدتي جرام ودوجنبدان، كان على عمق 10 كيلومترات وخط طول 50.790 درجة شرقًا وخط عرض 30.594 درجة شمالاً“.

واشار المركز إلى أن سكان المدن الشمالية بمحافظة خوزستان العربية جنوب البلاد شعروا به، حسب وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الرسمية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مسؤول في جمعية الهلال الأحمر قوله، إنه لا توجد معلومات عن وجود ضحايا نتيجة الزلزال، لافتًا إلى أنّ ”ما لا يقل عن 5 أشخاص أصيبوا بجروح.