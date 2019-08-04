7 جرحى في إطلاق نار بمتنزه غربي شيكاغو الأمريكية 

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، اليوم الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وفق إعلام محلي.

وقالت الشرطة في شيكاغو، إنه في حوالي الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد، كانت مجموعة تقف في متنزه ”دوغلاس بارك“ على طريق ويست روزفلت، عندما فتح شخص النار من داخل سيارة ”كامارو“ سوداء، حسبما ذكرت شبكة ”إن بي سي شيكاغو“ المحلية.

وأشارت الشرطة إلى أن ”المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى (ماونت سايناي) لتلقي العلاج؛ بينهم أربعة رجال حالة أحدهم حرجة، وثلاثة نساء“.

يأتي هذا في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة حيث قتل 29 شخصًا، وجرح العشرات في حادثي إطلاق نار بولايتي تكساس وأوهايو .

فبعد ساعات من مقتل 20 شخصًا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة ”دايتون“ في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.