قرود مجهولة تثير الفزع في شوارع أسوان المصرية (صور)

سيطرت حالة من الفزع والخوف بين الأهالي في عدة مناطق بمحافظة أسوان، أقصى جنوب مصر، بعد ظهور قرود تتجول في الشوارع وبحرية كاملة على الأشجار والمنازل.

وظهرت القرود، اليوم الجمعة، في مناطق من بينها ”الشواربي“ و“ الحارث“ و“الحاج حسن“ و“ السيدة نفيسة“، وسط مخاوف ودهشة المواطنين من انتشارها وتنقلها بين أسطح المنازل، في حين لم يكن هناك أي مؤشرات أو علامات على مصدرها.

ولجأ المواطنون في المناطق الأربع التي انتشرت فيها القرود إلى إدخال أطفالهم داخل المنازل، ومنعهم من الخروج، خشية عليهم.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر بعض النشطاء من مدينة أسوان صورًا للقرود أثناء تسلق بعض الأشجار والأسوار، وسط ترجيحات بهروبها من حديقة حيوان قريبة من المدينة.

وتلقى رئيس مجلس مدينة أسوان بلاغًا من الأهالي يفيد بتفاصيل ما حدث، وطالبوه بتكليف الطب البيطري في المحافظة بالبحث لمعرفة مصدر القرود، والسيطرة عليها.