الأمن السعودي يلاحق أشخاصًا أطلقوا النار في مناسبة (فيديو)

طالب النائب العام في المملكة العربية السعودية بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.
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وجه النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات. وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن النائب العام وجه بالتحقق مما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #النيابة_العامة #اطلاق_نار #حوادث #قضايا #قتل #السعودية #الرياض #جدة #لايك #تفاعل #ترند #جرائم #صور #news #crime #saudiarabia #riyadh #trend
وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في مكان عام وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة، دون مراعاة للآخرين.
لكن ناشطين أكدوا – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن مقطع الفيديو المتداول قديم ويعود لأكثر من عام.
#النائب_العام يوجه بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات. pic.twitter.com/OkLrte1cYj
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 1, 2019