الأمن السعودي يلاحق أشخاصًا أطلقوا النار في مناسبة (فيديو)

View this post on Instagram

وجه النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات. وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن النائب العام وجه بالتحقق مما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #النيابة_العامة #اطلاق_نار #حوادث #قضايا #قتل #السعودية #الرياض #جدة #لايك #تفاعل #ترند #جرائم #صور #news #crime #saudiarabia #riyadh #trend