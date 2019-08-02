الأمن السعودي يلاحق أشخاصًا أطلقوا النار في مناسبة (فيديو)

طالب النائب العام في المملكة العربية السعودية بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في مكان عام وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة، دون مراعاة للآخرين.

لكن ناشطين أكدوا – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن مقطع الفيديو المتداول قديم ويعود لأكثر من عام.