رجل يطلق النار على زوجته الحامل بدلاً من قتل ثعبان (صور)

اعتقلت الشرطة التركية رجلاً بعد إطلاقه النار على زوجته الحامل بدلًا من إنقاذها من ثعبان هاجمهما.

نفى الرجل تعمده إصابة زوجته، مدعيًا أن الرصاصة ارتطمت وضربتها أثناء محاولته قتل ثعبان ببندقية صيد.

يعمل المتهم في رعاية الماشية في مزرعة وسط تركيا، عندما رأى ثعبانًا يتسلل إلى غرفة النوم حاول اصطياده ببندقية الصيد إلا أن الرصاصة ارتطمت وأصابت زوجته في الظهر، ما تسبب في انهيارها على الأرض.

ورغم الجراحة الطارئة التي أجريت لها في المستشفى إلا أنها توفيت.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إرسال الجثة إلى مشرحة المستشفى الحكومي بالمنطقة لإجراء عملية تشريح للتأكد من تصريح زوجها بأن إطلاق النار كان حادثًا استثنائيًا.