حريق في مجمع بتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية

اندلع حريق، الأربعاء، في مجمع بتروكيماويات شركة ”إكسون موبيل“ بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في الهواء.

وحسبما ذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، اندلع الحريق في منشأة ”إكسون موبيل“ في مدينة باي تاون، على بعد حوالي 25 ميلًا إلى الشرق من هيوستن أكبر مدن الولاية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة من الحرائق في منطقة هيوستن التي تضم منشآت صناعة البتروكيماويات، من دون معرفة أسبابه.

وقالت سلطات مدينة بايتاون: إن الحريق اندلع بمنطقة تحتوي على مادة البولي بروبيلين الخطرة، وطلبت الشركة من بعض السكان القريبين أن يلجؤوا لأماكن آمنة كإجراء وقائي، دون تفاصيل إضافية.

ولم تصدر أي معلومات بشأن حجم الخسائر المادية، أو سقوط ضحايا من عدمه.

وشهدت المنطقة حرائق ضخمة هذا العام اندلعت في شركات بتروكيماويات أخرى أيضًا.