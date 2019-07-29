إطلاق نار بولاية أمريكية يودي بحياة 5 أشخاص

أعلنت سلطات ولاية ”ويسكونسن“ الأمريكية، اليوم الإثنين، مقتل 5 وإصابة اثنين في حادثي إطلاق نار بالولاية.

وقال مسؤولو الشرطة في مقاطعة ”تشيبيوا“ شمال غرب الولاية: إن ”رجال الشرطة استجابوا لاتصال بخدمة الطوارئ يرتبط بإطلاق نار في منزل بمنطقة بحيرة هالي حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، يوم الأحد“، بحسب وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية.

وأشاروا إلى أنهم ”عثروا على جثتين لرجل وامرأة، فيما قاموا بنقل شخصين بالغين آخرين إلى المستشفى بسبب إصابتهم بأعيرة نارية“.

وفي السياق نفسه، قال قائد الشرطة جيمس كوالزيك: إن ”رجال الشرطة ذهبوا إلى منزل في مدينة لافاييت (بذات الولاية) حوالي الساعة (2:30 بالتوقيت المحلي) يوم الإثنين، ووجدوا هناك 3 آخرين توفوا متأثرين بجراحهم“.

وأوضح كوالزيك أن ”القتلى الثلاثة هم رجل وامرأة وصبي“.

وقالت السلطات: إن ”الشخص المشتبه به في عمليتي إطلاق النار من بين القتلى، دون ذكر تفاصيل إضافية حول هوية الضحايا أو دوافع الهجوم“، بحسب المصدر نفسه.