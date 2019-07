بالفيديو.. رجل أمن تونسي يسحل طالبًا في الحرم الجامعي

View this post on Instagram

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو لرجل أمن تونسي وهو يسحل طالبًا داخل المدرسة العليا لتقنيات الصحة بالعاصمة تونس، بينما كان الطالب ملقى على الأرض دون حركة. وأثار مقطع الفيديو جدلًا واسعًا وغضبًا عارمًا في صفوف الطلبة. . #إرم_نيوز #فيديو #رجل_أمن #تونس #طالب #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trend #news #tunisia