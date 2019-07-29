مقتل 4 وإصابة 15 إثر إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

قتِل 4 أشخاص إثر إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال سكوت سميث، قائد الشرطة في مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم خلال إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية، من بينهم مطلق النار نفسه.

وأصيب 15 آخرون من بينهم جرحى بطلقات نارية.

https://twitter.com/EremNews/status/1155733426764419072

وقال سميث في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الأحد: ”إنه أمر محزن ومخيب للآمال جدًّا أن يشهد المجتمع مأساة كهذه خلال مناسبة كانت تسير بشكل طيب جدًّا“.

وأضاف أن المسلح خرق سياجًا على ما يبدو من أجل دخول مهرجان ”جارليك“ السنوي، مشيرًا إلى أن المهاجم ربما يكون له شريك.

من جانبه، حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه لم يتم حتى الآن القبض على مطلق النار، في إشارة فيما يبدو إلى شريك المهاجم الذي أشار إليه المسؤول في الشرطة.

وكتب ترامب في تغريدة على ”تويتر“: ”تشير التقارير إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار. كن حذرًا وآمنًا“.