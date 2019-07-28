وفاة 9 أشخاص بحادث سير مروع في الجزائر (صور)

أسفر حادث سير مروع الأحد، عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، في إقليم بلدة أولاد صابر بمحافظة سطيف شرقي العاصمة الجزائر.

وحضرت قوات الدفاع المدني لإجلاء الوفيات والإصابات، فيما فتحت قوات الدرك الوطني التابعة لوزارة الدفاع، تحقيقًا في القضية لكشف ملابسات الحادث.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“، إن ”الحادث نجم عن اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة لنقل الركاب، حين كان سائق الشاحنة يسير بسرعة جنونية ففقد السيطرة على مكابح القيادة“.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورًا تظهر حجم الأضرار، حيث تحطمت الحافلة بشكل لافت، فيما تعطلت حركة السير بالطريق السريع الذي شهد هذا الحادث الأليم، وسبب ذلك ازدحامًا في أول أيام الأسبوع.