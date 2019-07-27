شاحن ”آيفون“ يشوه عنق فتاة بحروق من الدرجة الثانية (صور)

أثار حادث مروع مخاوف مستخدمي هواتف آيفون، بعدما شوه شاحن للشركة الأمريكية عنق فتاة وأصابها بحروق من الدرجة الثانية.

وكانت الفتاة (19 عامًا) التي لم يتم ذكر اسمها، ترقد على السرير وطرف الشاحن أسفل وسادتها، وموصل بالكهرباء.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، شعرت الفتاة فجأة ”بحرق وألم شديد“ في عنقها، ونُقلت إلى مستشفى ”سي إس موت“ في جامعة ميشيغان، وتم تشخيص إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.

ويعتقد الأطباء؛ أن الشاحن تلامس مع قلادتها المعدنية، ما أصابها بصدمة كهربائية، ولحسن الحظ، تمكن الأطباء من إزالة القلادة التي التصقت بجلدها، بعد إعطائها مخدر المورفين.

وذكرت تقارير الحالة، أن الفتاة خضعت لتصوير الأوعية الدموية، وهو نوع من الأشعة السينية يفحص الأوعية الدموية، ولكن لم يتم العثور على أي إصابات بالأوعية الدموية أو الأنسجة الرخوة.

وقال فريق من الأطباء، بقيادة الدكتورة كريسا بانك، طبيبة الأطفال: ”لمس تيار كهربائي من شاحن الهاتف قلادتها، ما أصابها بصدمة كهربائية“.

وأشار التقرير أيضًا؛ إلى أن إصابات الصدمات الكهربائية في تزايد، خاصةً مع انتشار الشواحن منخفضة التكلفة، والمصنعة خارج الشركة.

وأضافت الدكتورة بانك: ”المراهقون والشباب معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بسبب كثرة استخدامهم للأجهزة المحمولة، وينصح بعدم النوم مع الهواتف الموصلة بالشاحن في السرير وتجنب ترك الشاحن موصولًا عندما لا يكون متصلاً بهاتف“.