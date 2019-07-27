العثور على جثث 25 رضيعًا بمقبرة في ساحل العاج‎

عثر على جثث 25 رضيعًا في مقبرة مدينة غانيوا الكبيرة في ساحل العاج على بعد 230 كيلومترًا شمال غرب أبيدجان، على ما أعلنت السلطات البلدية، في حين فتحت السلطات المحلية تحقيقًا.

وقال سامويل كناكاليه المساعد الثالث لرئيس بلدية المدينة في اتصال هاتفي، إنه ”عثر على 25 جثة صغيرة موضبة في أكياس سوداء“. وقد اكتشف حارس المقبرة الجثث لدى تسلمه مهامه صباح الأربعاء“، موضحًا أن ”البلدية أعربت عن استيائها إلى مدير المستشفى الحكومي والمسؤولين في العيادات الخاصة في المدينة“.

وأفاد مصدر محلي، بأن ”الأمر قد يكون مرتبطًا بالاتجار برضع توفوا لبيع أعضائهم إلى الخارج أو لاستخدامها في طقوس ما“.