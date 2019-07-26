مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجليس الأمريكية

قُتل أربعة أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء في مدينة لوس أنجليس الأمريكية؛ مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به.

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجليس، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عامًا)، وإنه محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري. ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا.

وقالت الشرطة، إن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه به يعيش فيها مع والديه، وذلك في حوالي الساعة الثانية صباحًا، أمس الخميس. وأضافت الشرطة أن المشتبه به قتل امرأة كان قد تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود بعد ذلك بحوالي 45 دقيقة، لكنها لم تحدد العلاقة بينهما.

وأشارت الشرطة إلى أن زاراجوزا قتل بالرصاص رجلًا لا يعرفه، في حافلة بمنطقة فان نويز، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجليس، إنه لا يملك معلومات عن تحديد أي كفالة لإخلاء سبيل زاراجوزا.