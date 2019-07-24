وفاة مدون في عرض مباشر خلال تناول حشرات سامة (صور)

صدم مدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي متابعيه بموته أثناء بث عرض مباشر كان يأكل فيه الحشرات السامة والسحالي حية.

وعُثر على جثة صن، البالغ من العمر 35 عامًا من قبل صديقته المصدومة في شقته بمدينة ”خفي“ الشرقية، في الصين.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، كان صن ذا شعبية كبيرة على موقع ”دويو“، وهو موقع فيديو صيني يشبه يوتيوب الذي حظره الحزب الشيوعي في الصين.

وبحسب التقارير، كان المدون الشاب يصور نفسه وهو يشرب الكحول ويأكل الحشرات والسحالي كجزء من تحدٍ مقزز، والذي تضمن إدارته لعجلة تحمل إشارات إلى أشياء مقززة، وأكل ما يقع عليه الاختيار عشوائيًا.

وأظهر البث المباشر، المدون صن وهو يأكل الحريشة السامة، أبو بريص، والديدان، فضلًا عن شرب الخل والجعة والخبز وخمر محلي يدعى بايغو، وهو يستعرض مهاراته أمام متابعيه البالغ عددهم 15 ألف شخص يوم الخميس الماضي.

ومن ثم انهار ”صن“ بينما كان البث مستمرًا، وعندما اكتشفت صديقته ما حدث واستدعت الشرطة، وجد المحققون أن كاميرته لا تزال تعمل.

وحتى الآن، لم يتم تحديد سبب الوفاة رسميًا، لكن السلطات استبعدت كون الأمر جريمة قتل، وتمت إزالة مقطع الفيديو المروع من الموقع.

وأصبح البث المباشر شائعًا للغاية في الصين، ووصل عدد مستخدمي الخاصية إلى 435 مليون، وأصبح بعضهم مليونيرات بفضل شهرتهم على الإنترنت، الأمر الذي شجع بعض المدونين على تجربة أعمال خطرة وفي بعض الأحيان قاتلة سعيًا وراء الشهرة.