حريق ضخم يلتهم مزارع أكبر واحة في الجزائر (صور)

أتى حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، على أكبر واحة في الجزائر، ويتعلق الأمر بواحة ”تادميت“ التابعة لمحافظة إليزي (2300 كلم جنوبي شرق العاصمة).

وفي مشاهد مؤلمة؛ غطى السواد والرماد الواحة العملاقة التي ظلت تجود بأفضل أنواع التمور على الجزائريين منذ عقود طويلة.

وفي بيان لجهاز الدفاع المدني، أبرز المتحدث محمد نايت براهيم أنّ ”الحريق الذي استمر لنحو 72 ساعة، أتى على أجزاء هامة من واحة تادمايت، إضافة إلى نفوق رؤوس الماشية وتضرر مساكن المزارعين“.

وتضررت مساحات زراعية واسعة، كما احترقت العشرات من أشجار النخيل الباسقة، في وقت يخشى من حركة جديدة للرياح من شأنها إعادة إشعال النيران مجددًا.

ونقلت الإذاعة الرسمية على لسان طواهرية رحمون تأكيده وجوب استكمال إطفاء كافة بؤر الحريق؛ حتى لا يبتلع مساحات أخرى ويمتد إلى خيم جرى نصبها بجوار موقع الحريق.

وأشار الناشط جمال كرماني إلى أنّ ”كثافة الغطاء النباتي داخل واحة تادميت زادت من صعوبة مهام رجال الإطفاء والمواطنين، الذين تجندوا لمحاصرة ألسنة النيران“.

ومنذ حلول فصل الصيف؛ تشهد غابات وجبال الجزائر حاليًا موجة حرائق مهولة التهمت مساحات هائلة من النباتات والأشجار المثمرة.

وأحصت مصالح الدفاع المدني ما يربو على أربعمائة حريق عبرعدة محافظات وسطى وشرقية، ما تسبب في التهام نحو ثلاثة آلاف هكتار.

وكانت آخر تلك الحرائق في محافظة برج بوعريريج الشرقية، وتسببت في ابتلاع 228 هكتارًا إثر حريق استمرّ لما يربو على 72 ساعة.

وأفاد نايت إبراهيم بأنّ 1542 هكتارًا من الأدغال ابتلعتها النيران، فضلًا عن 1220 حريقًا آخر اجتاح 3750 هكتارًا من محاصيل القمح، علمًا أنّ الحرائق التي نشبت عبر مختلف مناطق الجزائر في العام الأخير أتلفت 4100 هكتار من الشعير و97 ألف شجرة مثمرة و4150 نخلة.