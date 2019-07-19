اليمن.. الأمطار تحول حفل زفاف إلى مأتم في المحويت

حولت الرياح والأمطار الشديدة، أحد الأعراس اليمنية، يوم الجمعة، إلى مأتم، إذ تسببت بانهيار سقف منزل في مديرية المحويت كان يحتمي به العشرات من النساء والأطفال المشاركين بحفل زفاف، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 17، جميعهم من النساء والأطفال.

وقالت مصادر إعلامية، إن المنزل المنهار كان قريبًا من خيمة تحتفي فيها النساء بمناسبة زواج، في قرية ”المعينة“ بمديرية خميس بن سعد، وأثناء الاحتفال، هطلت أمطار غزيرة بشكل مفاجئ، مصحوبة برياح شديدة، ما دفع النساء وأطفالهن للاحتماء بأحد المنازل القريبة من الخيمة، وأثناء وجودهم في المنزل الشعبي، انهار سقفه وجزء من جداره الأمامي، على رؤوسهم، ليودي بحياة 4 نساء و4 أطفال، وإصابة 17 أخريات.

وتشير المعلومات إلى أن من بين الحالات المصابة، حالات حرجة؛ في حين تم نقل المصابين إلى مستشفى المديرية، وجرى نقل بعض الحالات إلى محافظة الحديدة، غربي البلاد.