السعودية.. تشييع غريق شلالات نياجرا قاسم عداوي (صور)

شيّعت السعودية ، عصر اليوم الجمعة، جثمان المبتعث السعودي قاسم عداوي، الذي فقد أثناء رحلة عائلية انتهت بوفاته غرقًا في شلالات نياجرا، قبل عدة أيام، وفق صحيفة سبق الإلكترونية.

وكان جثمان الفقيد قد وصل إلى جدة صباح الجمعة، قادمًا من أمريكا بعد أن تم نقله من كندا إلى نيويورك؛ ثم نقل إلى مكة المكرمة، حيث أديت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم بالمسجد الحرام، تنفيذًا لوصيته.

واحتضنت مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع في مكة المكرمة؛ جثمان المبتعث السعودي؛ وسط جموع غفيرة من محبيه وذويه الذين كانوا في مراسم التشييع.

واستقبل ذووه العزاء بمقر المقبرة في اليوم الأول؛ بينما سيتم استكمال بقية أيام العزاء في مسقط رأسه بقرية ”العدايا“ في محافظة صبيا بمنطقة جازان.

يُشار إلى أن المبتعث عداوي كان قد ترك عائلته المكوّنة من زوجته وأبنائه الثلاثة عبدالله 12 عامًا، وأرجوان 10 أعوام، ومحمد 8 أعوام، في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور من الشلال، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه، قبل أن يتم العثور عليه في الجانب الكندي بعد بحث مستمر دام أسبوعًا.